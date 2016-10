Ligin en kötüsü!

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını kahreden Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir istatistik dikkatleri çekiyor... 158 milyon Euro'luk (Yaklaşık 545 milyon lira) kadro değeriyle bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler, buna karşın 7 haftada 9 puanda kaldı. Yani Fenerbahçe'nin 1 puanı 17.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 60 milyon lira) denk geldi. Kanarya böylece kadro değeri/puan bakımından değerlendirildiğinde ligin en kötü takımı oldu. Bu alanda ise zirvede Karabükspor var. 26 milyon Euro'luk kadrosuyla 12 puan alan Karadeniz ekibinin 1 puanı 2.1 milyon Euro'ya geldi. Galatasaray'ın 1 puanı 6.2 milyon Euro, Beşiktaş'ın 6.8 milyon Euro, Trabzon'un ise 9 milyon Euro değerinde.



62 MİLYON EURO'LUK FORVETLERDEN 4 GOL

Fenerbahçe puan dışında gol yollarında da sınıfta kalmış durumda... 62 milyon Euro'luk değeriyle ligin en pahalı forvet hattına sahip olan Sarı-Lacivertliler, 7 maçta 12 kez ağları havalandırdı. Fakat bu gollerin sadece 4'ü forvetlerden geldi. Emenike 2 kez ağları sarsarken, Van Persie ve Moussa Sow da 1'er gol atabildi. Fernandao, Stoch, Aatif Chahechouhe ve Lens henüz golle tanışamadı.



ŞAMPİYONLUK ARTIK 'SÜRPRİZ'

İddaa Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını birkez daha güncelledi. Lider Medipol Başakşehir'in ardından averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, 2.00'lik oranıyla yine favori olarak ilk sırada yer aldı. Galatasaray ise 2.70'lik oranıyla Siyah-Beyazlılar'ı takip etti. 3.30'luk oranı Alanyaspor beraberliği sonrası 4.25'e yükselen Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ise artık 'sürpriz' kategorisine girdi.



YALNIZLAR TAKIMI

Zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de futbolcular da eleştirilerden nasibini alıyor... Fakat Sarı-Lacivertli futbolcular tam anlamıyla yalnız bırakılmış durumda.



TRİBÜNLER BOMBOŞ

Pazar günü çok güzel bir havada ve saat 16.00'da oynanan Alanyaspor maçında bile tribünleri boş bırakan taraftarlar takıma sırtını dönmüş durumda... Dick Advocaat da kötü gidişe rağmen futbolcularının yanında yer alacağına her fırsat bulduğunda Hollanda'ya gidiyor.



DERTLERİNİ DİNLEYEN YOK

Başkan Aziz Yıldırım eskisi kadar Samandıra'ya ayak basmıyor. Yönetim içinde de futbolcuların dertlerini dinleyen bir isim yok. Hal böyle olunca, yalnızları oynayan futbolcular sahada bekleneni veremiyor.