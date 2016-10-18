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G.Saray hazırlıklarına başlandı

G.Saray hazırlıklarına başlandı
Trabzonspor, G.Saray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. yönetiminde dün sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Akhisar Belediyespor maçında forma giyen oyuncular sadece rejenerasyon çalışması yaptı.
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