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gün sayıyor

West Hamlı oyuncu devre arasını iple çekmeye başladı

Gökhan Töre gün sayıyor
Beşiktaş'ın West Ham'a kiraladığı Gökhan Töre yeni takımında fazla şans bulamayınca dönmek için devre arasını bekliyor. Bilic'in takımda kalmasını istemesine rağmen İngiliz kulübünün yöneticileri Gökhan'ı gözden çıkardı. Güneş'in çok istediği Gökhan Töre'nin dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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