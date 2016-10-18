Bruma Messi gibi Eren de Lewandowski

G.saray Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi LeventNazifoğlu önemli açıklamalar yaptı... "SüperLig'de şampiyonluğun favorisi Galatasaray" ifadesini kullanan Nazifoğlu, "Beşiktaş, ŞampiyonlarLigi'nde mücadele ediyor ve çok sayıda maç yapacak. Başakşehir'in ise bu yarışı sonuna kadar götürebilecek bir kadro derinliği olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de sezona kötü başlaması, bizi şampiyonluk yarışında en önemli favori yapıyor" diye konuştu.
60 MİLYON EURO Bruma ve Eren Derdiyok'a övgüler yağdıran Nazifoğlu, "Bruma, yaş grubunun Messi'si. Dünyada kendi yaş grubunun en önemli futbolcusu. Hocamız da takımda kalmasını zaten istemişti. Avrupa'da Eren Derdiyok kalitesindeki golcüler için 50-60 milyon Eurolar konuşuluyor. Lewandowski'den farkı yok. Bayern Münih'te koy kadroya, Lewandowski kadar oynar" dedi.
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