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Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete

Yerel gazeteler, ’u eleştirdi

Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete
Yerel gazeteler Akhisar beraberliğine tepki gösterdi. Taka, "Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete", Günebakış, "Çıldırtan sessizlik", Karadeniz, "Allahım sen bizi bu futbolcularla mı sınıyorsun", Ekspres, "Ne günlere kaldık", Son nokta ise, "Sessiz fırtına. Tek kale beraberlik" başlığı attı.
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