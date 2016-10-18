Yerel gazeteler Akhisar beraberliğine tepki gösterdi. Taka, "Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete", Günebakış, "Çıldırtan sessizlik", Karadeniz, "Allahım sen bizi bu futbolcularla mı sınıyorsun", Ekspres, "Ne günlere kaldık", Son nokta ise, "Sessiz fırtına. Tek kale beraberlik" başlığı attı.