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Aziz Yıldırım verdiği sözün %50’sini tutar

, “Yıldırım seçime gider ama aday da olur” dedi...

Aziz Yıldırım verdiği sözün %50’sini tutar
F.Bahçe eski yönecisi Selim Soydan çarpıcı açıklamalar yaptı. Soydan, Aziz Yıldırım için, "Yıldırım, kongre sözünün %50 sini tutar. Kongreye gider ama %100 aday olur" dedi. Eski yönetici, Advocaat için de "Resmen kulübü tehdit ediyor. 'Giderim' diyor. Aldığın parayı ver. Hadi git!" yorumunu yaptı.
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