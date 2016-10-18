Aziz Yıldırım verdiği sözün %50’sini tutar

F.Bahçe eski yönecisi Selim Soydan çarpıcı açıklamalar yaptı. Soydan, Aziz Yıldırım için, "Yıldırım, kongre sözünün %50 sini tutar. Kongreye gider ama %100 aday olur" dedi. Eski yönetici, Advocaat için de "Resmen kulübü tehdit ediyor. 'Giderim' diyor. Aldığın parayı ver. Hadi git!" yorumunu yaptı.