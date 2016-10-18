58 günlük SUKunet

Trabzonspor ligde kötü günler yaşıyor. Sezon başında flaş transferler yaparak kadrosunu güçlendiren Bordo-Mavililer buna rağmen istedikleri başarının çok altında kaldı. Ligde 7 maç geride kalırken 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 de mağlubiyet alan Karadeniz ekibi ligde 3 gol atarken kendi ağlarında 10 gol gördü. 7 maç sonunda 7 puanla 12. sırada bulunan Trabzonspor'da özellikle golcüler çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Porto'dan büyük umutlarla alınan Güney Koreli futbolcu Hyun- Jun Suk bunların en başında geliyor. Suk bugüne kadar oynadığı maçlarda hiç gol atamazken kötü performansıyla başta Teknik Direktör Ersun Yanal olmak üzere herkesi şaşırttı. Suk maçlardaki bitik görüntüsüyle döküldü.
FORVETTEKİ 5 İSİM DE DÜŞ KIRIKLIĞI OLDU Güney Koreli Suk'un dışında yine çok şey beklenen yeni transfer Castillo da aynı Suk gibi hayal kırıklığı yaşatan bir başka oyuncu oldu. Gelecek adına transfer edilen genç Sheydaev ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Geçen sezon takıma gelen N'Doye ise bu sezon da yine hüsran yaşattı. Bordo-Mavili takımın bir başka gol ayağı Muhammet Demir bu sezon siftah yapamayan bir başka oyuncu oldu. Trabzonspor 5 forveti 58 gün önce başlayan ligde gol atmayı başaramadı.
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