  1. Cimbom, Tofaş’ı Bursa’da son nefeste vurdu
  2. Kartal’dan son 8 sezonun en iyi performansı

Umutsuz vaka

Beşiktaş’ta golü olmayan verilen tüm desteğe rağmen beklentiyi karşılayamadı. Yönetim ara transfer için şimdiden arayışlara başladı

Umutsuz vaka Aboubakar
Beşiktaş' ta Aboubakar pişmanlığı yaşanıyor... Mario Gomez'in takımdan ayrılmasının ardından golcü transferinde Aboubakar'da karar kılan Siyah- Beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcuyu Porto'dan 1 yıllığına kiralamıştı. İlk maçlarda tutuk bir görüntü sergilemesinin ardından durgunluğunu atması için taraftar, yönetim ve Şenol Güneş'in destek verdiği Aboubakar buna rağmen beklentileri karşılayamadı. Çaykur Rizespor maçının ardından Kayserispor önünde inanılmaz goller kaçıran Kamerunlu futbolcu bir anda istenmeyen adam oldu. Güneş bile Aboubakar'a ancak tek devre dayanarak onu sadece ilk 45 dakika oynattı.

GÜNEŞ DE UMUDUNU KESTİ
Sıradan forvetlerin bile rahatlıkla gole çevireceği pozisyonları harcayan Kamerunlu golcü kredisini tüketti. Beşiktaş Yönetimi'nin her ne kadar "Aboubakar'ın arkasındayız" demesine rağmen daha şimdiden ara transferde alınacak golcünün adını tartıştıkları ortaya çıktı. Aboubakar'ın takıma uyum sağlayamayacağını anlayan Şenol Güneş'in de artık Kamerunlu oyuncudan ümidi testiği öğrenildi. Yönetim bu nedenle devre arasında büyük bir sürpriz olmazsa ile yolları ayıracak.

LİGDE HALA SİFTAH YAPAMADI
Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Aboubakar ayrılan Gomez'in onda biri bile olamadı. Kamerunlu futbolcu kaçırdığı gollerle saç baş yoldururken hayal kırıklığına neden oldu.
Etiketler:
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar