Umutsuz vaka Aboubakar

Beşiktaş' ta Aboubakar pişmanlığı yaşanıyor... Mario Gomez'in takımdan ayrılmasının ardından golcü transferinde Aboubakar'da karar kılan Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcuyu Porto'dan 1 yıllığına kiralamıştı. İlk maçlarda tutuk bir görüntü sergilemesinin ardından durgunluğunu atması için taraftar, yönetim ve Şenol Güneş'in destek verdiği Aboubakar buna rağmen beklentileri karşılayamadı. ÇaykurRizespor maçının ardından Kayserispor önünde inanılmaz goller kaçıran Kamerunlu futbolcu bir anda istenmeyen adam oldu. Güneş bile Aboubakar'a ancak tek devre dayanarak onu sadece ilk 45 dakika oynattı.
GÜNEŞ DE UMUDUNU KESTİ
Sıradan forvetlerin bile rahatlıkla gole çevireceği pozisyonları harcayan Kamerunlu golcü kredisini tüketti. Beşiktaş Yönetimi'nin her ne kadar "Aboubakar'ın arkasındayız" demesine rağmen daha şimdiden ara transferde alınacak golcünün adını tartıştıkları ortaya çıktı. Aboubakar'ın takıma uyum sağlayamayacağını anlayan Şenol Güneş'in de artık Kamerunlu oyuncudan ümidi testiği öğrenildi. Yönetim bu nedenle devre arasında büyük bir sürpriz olmazsa Aboubakar ile yolları ayıracak.
LİGDEHALA SİFTAHYAPAMADI
Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Aboubakar ayrılan Gomez'in onda biri bile olamadı. Kamerunlu futbolcu kaçırdığı gollerle saç baş yoldururken hayal kırıklığına neden oldu.
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