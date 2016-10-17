Trabzon’a bir şok daha

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Akhisar Belediye maçına ilk 11'de başladı... Ancak yıldız futbolcu mücadelenin 37. dakikasında maça devam edemeyeceğini belirterek kenardan değiştirilmesini istedi. Onun yerine oyuna Okay Yokuşlu girdi.