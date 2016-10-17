  1. Kadıköy’de şok
  2. Sneijder’siz olmuyor

Trabzon hazırlıkları hemen start aldı

Haftayı 3 puanla kapatan ’da Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı...

Trabzon hazırlıkları hemen start aldı
Süper Lig'de cumartesi günü TT Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da zorlu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı... Gençlerbirliği önünde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik çalıştı. Sakatlığı geçen Serdar Aziz performansıyla beğeni topladı.
Etiketler:
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar