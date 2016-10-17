Trabzon hazırlıkları hemen start aldı

Süper Lig'de cumartesi günü TT Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da zorlu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı... Gençlerbirliği önünde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik çalıştı. Sakatlığı geçen Serdar Aziz performansıyla beğeni topladı.