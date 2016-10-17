Sofuoğlu 5. kez şampiyon

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. ayağını kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.



12. YARIŞA GEREK KALMADI

Kenan, mücadeleyi lider götüren Krummenacher'in 5. turda yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğu garantiledi. Kalan turlarda şampiyonluğa ulaşmanın rahatlığıyla yarışan Kenan, Tuuli ile arasındaki birincilik mücadelesini de kazandı. Tuuli 2'nci, Honda'dan Kyle Smith ise 3. sırayı aldı. Bu sezon 6'ncı, Supersport kariyerindeki 38'inci zaferini elde eden Red Bull sporcusu Kenan, 2007, 2010, 2012 ve 2015'in ardından 5. kez Supersport şampiyonu oldu. 196 puanı olan Sofuoğlu'nu 129 puanla Krummenacher takip etti.



TÜRK BAYRAĞIYLA ZAFER TURU ATTI

5'inci kez dünya şampiyonu olan ve yarış sonrasında kendisini için hazırlanan tişört ve kaskı giyen 32 yaşındaki milli sporcu, şampiyonluğu, Türk bayrağıyla bindiği motosikletiyle zafer turu atarak kutladı.