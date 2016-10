Sneijder’siz olmuyor

Performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Wesley Sneijder'in takım için önemi yokluğunda gün yüzüne çıktı.



ORGANİZASYON SIKINTISI

Hollandalı yıldızın oynamadığı G.Birliği maçında takım içi liderliğini kimse üstlenemedi. Galatasaray özellikle ikinci yarıda çok mahkum oynarken, hücumda hiç organize olamadı. Sneijder'in yokluğunda Bruma'nın performansı da geriledi.



TRABZONSPOR ÖNÜNDE SAHADA

Milli takımda sakatlanan Wesley Sneijder'in tedavisine devam ediliyor... Hollandalı yıldızın çok önemli bir sorununun olmadığı ve cumartesi günü Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Bu durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.