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Sneijder’siz olmuyor

Hollandalı yıldızın önemi Başkent’de birkez daha ortaya çıktı

Sneijder’siz olmuyor
Performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Wesley Sneijder'in takım için önemi yokluğunda gün yüzüne çıktı.

ORGANİZASYON SIKINTISI
Hollandalı yıldızın oynamadığı G.Birliği maçında takım içi liderliğini kimse üstlenemedi. Galatasaray özellikle ikinci yarıda çok mahkum oynarken, hücumda hiç organize olamadı. Sneijder'in yokluğunda Bruma'nın performansı da geriledi.

TRABZONSPOR ÖNÜNDE SAHADA
Milli takımda sakatlanan Wesley Sneijder'in tedavisine devam ediliyor... Hollandalı yıldızın çok önemli bir sorununun olmadığı ve cumartesi günü Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Bu durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.
Etiketler:
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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