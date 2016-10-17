Sneijder’siz olmuyor

Performansı zaman zaman eleştiri konusu olan Wesley Sneijder'in takım için önemi yokluğunda gün yüzüne çıktı.
ORGANİZASYON SIKINTISI Hollandalı yıldızın oynamadığı G.Birliği maçında takım içi liderliğini kimse üstlenemedi. Galatasaray özellikle ikinci yarıda çok mahkum oynarken, hücumda hiç organize olamadı. Sneijder'in yokluğunda Bruma'nın performansı da geriledi.
TRABZONSPOR ÖNÜNDE SAHADA Milli takımda sakatlanan WesleySneijder'in tedavisine devam ediliyor... Hollandalı yıldızın çok önemli bir sorununun olmadığı ve cumartesi günü Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Bu durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.
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