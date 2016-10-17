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Şehit oğlundan imzalı forma

Şehit oğlundan imzalı forma
Polis babası Hakkari'de şehit olan Mert Gündüz iki hafta önce Galatasaray Kulübü'ne başvurarak imzalı forma istemişti. Önceki gün Sarı-Kırmızılılar'ın kamp yaptığı otelden imzalı formayı alan Gündüz, formayı Hakkari'ye gönderdi. Özel Harekat Polisleri de dün formayla anlamlı bir poz verdi.

Hakkari'deki Özel Harekat Polisleri'nin çektirdiği bu fotoğraf G.Saray'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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