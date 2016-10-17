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Kartal’dan son 8 sezonun en iyi performansı

yönetiminde ilk 7 haftada 17 puan toplayan son 8 sezonun en iyi performansını yakalamayı bildi.

Kartal’dan son 8 sezonun en iyi performansı
Kayserispor'u 1-0 yenerek puanını 17'ye çıkaran Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde son 8 sezonun en iyi performansına imza attı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Kartal 17 puan topladı. Siyah-Beyazlılar ligde son olarak 2008-2009'da aynı performansı gerçekleştirmişti.

KENDİNİ AŞTI
, Güneş yönetiminde şampiyon olduğu geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 16 puan almıştı. Kartal bu sezon 1 puan fazla topladı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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