Kartal’dan son 8 sezonun en iyi performansı

Kayserispor'u 1-0 yenerek puanını 17'ye çıkaran Beşiktaş,Şenol Güneş yönetiminde son 8 sezonun en iyi performansına imza attı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Kartal 17 puan topladı. Siyah-Beyazlılar ligde son olarak 2008-2009'da aynı performansı gerçekleştirmişti.
ŞENOL GÜNEŞKENDİNİ AŞTI Beşiktaş, Güneş yönetiminde şampiyon olduğu geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 16 puan almıştı. Kartal bu sezon 1 puan fazla topladı.
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