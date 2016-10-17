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Karadeniz Fırtınası Fatih’e takıldı!

, Akhisar kalecisi Fatih’i geçemeyince evinde 2 puan bıraktı

Karadeniz Fırtınası Fatih’e takıldı!
Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, evinde Akhisar Belediye ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz Fırtınası özellikle ikinci yarıda sayısız gol pozisyonuna girdi... Ancak eski futbolcusu Fatih Öztürk yüzde 100'lük pozisyonlarda kalesini gole kapadı. 10 kurtarış yapan kaleci Fatih, tek başına bordo-mavililelere direndi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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