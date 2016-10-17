Kadıköy'de isyan: İstifa istifa!

Alanya karşısında alınan beraberlik ve ortaya konan kötü futbol Ülker Stadı’ndaki 18 bin taraftarı şoke etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte "Yönetim istifa" sesleri statta yankılandı. Zirve ile puan farkı 8 ve taraftarın futboldan da umudu yok.
Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile ilk yarısını önde kapattığı maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de camianın üstüne adeta kara bulut çöktü. Ligin başından beri çok az seyirciye oynayan Fenerbahçe'yi dün 18 bin kişi izlemeye geldi. Ama kötü futbol ve yaşanan puan kaybı taraftarları çileden çıkarttı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Ülker Stadyumu'nda "Yönetim istifa" sesleri yükselmeye başladı. Sarı-Lacivertli tarafarlar kötü futbolun ve umutsuzluğun faturasını yönetime kesti. Fenerbahçe uzun yılların ardından ilk kez şampiyonluk yarışına çok erken havlu atmayla karşı karşıya kaldı.
'ARTIK İSTİFA AZİZ YILDIRIM' 1 NUMARA! ALANYA maçının bitiş düdüğünün ardından sosyal medyadaki F.Bahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ı eleştirmeye başladı. Taraftarların twitter'da açtığı, "Artık İstifa AzizYıldırım" etiketi de Türkiye'de 1 numara oldu. Binlerce kişi, sosyal medyada Yıldırım ve yönetiminin bu sezonki başarısızlıktan sorumlu olduğunu düşünüyor.
SON 10 MAÇTAGOL YEDİLER Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada kalesinde hep gol gördü. Sarı-Lacivertli takım 10 maçta filelerinde 14 gol görürken savunma anlamında büyük sıkıntı yaşadı
VAN PERSİE HAYAL KIRIKLIĞI Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie dünkü karşılaşmada yine büyük hayal kırıklığı yaşattı. 154 gün sonra bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie yine bekleneni veremedi. Alanyaspor karşısında sahanın en kötülerinden biriydi.
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