  1. Şehit oğlundan imzalı forma
  2. Daha iyisini getirsinler

Hem havada hem karada

11 Ekim’de Kolombiya maçına çıktı. Ardından Bogota’dan Panaya’ya giden tecrübeli kaleci 16 saatlik uçuşla İstanbul’a geldi. 6 saatlik farka rağmen G.Birliği önünde 3 puanı getirdi.

Hem havada hem karada
Zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 kazanan Galatasaray'da herkesin dilinde Fernando Muslera var... Muhteşem performansıyla galibiyetin en önemli mimarı olan Uruguaylı kaleci çok yorucu bir trafiğe rağmen Başkent'te yıdızlaştı. 'Express Gazete'nin haberine göre Uruguay formasını sırtına geçiren Muslera, 11 Ekim'de Türkiye saati ile 23.30'da Kolombiya'ya karşı sahaya çıktı. Bu maçın ardından 12 Ekim'de sabaha karşı Bogota'dan Panama'ya yaklaşık 2 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Uruguaylı kaleci, Panama'dan İstanbul'a ise yaklaşık 16 saat süren yorucu bir uçuş yaptı. Uçaktan uçağa koşan, karaya ayak basmayı unutan tecrübeli file bekçisi İstanbul'a indikten sonra Sarı-Kırmızılı ekiple birlikte Ankara'ya uçtu.

TÜM HAFTA İDMAN YAPMADAN MAÇA ÇIKTI
Aradaki 6 saatlik farka ve 'jetlag'e aldırmayan, ayrıca idman yapmadan Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkan Muslera kurtarışlarıyla galibiyeti getirmeyi başardı... Maçtan sonra "Galibiyet sadece benim değil, takımın başarısı. Geçen seneye oranla zihinsel olarak çok daha iyi durumdayız, ben de kendimi iyi hissediyorum" diyen Uruguaylı kaleci mütevazi tavırlarıyla birkez daha gönülleri fethetti

34 ŞUT ATILDI SADECE 5 GOL YEDİ
Süper Lig'de geri kalan 7 haftada Galatasaray'ın kalesine 34 isabetli şut atıldı. Muslera bu 34 şutun 29'unda golü engellemeyi başardı. Başarılı file bekçisi 13 önemli kurtarışa da imzasını attı. Fernando Muslera 7 haftada 189 kez isabetli pas yaptı ve ligde bu alanda da lider oldu. Uruguaylı eldiven rakibin şutlarından 8'inde tehlikeyi topu kornere çelip uzaklaştırdı. Ayrıca iki kez de çalım atarak bu alanda da mevkidaşlarını solladı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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