  1. Trabzon’a bir şok daha
  2. Fırtına’nın keyfi yok

Forvetler ligde yine yokları oynuyor

Ligde ilk 7 haftada golle tanışamayan ’un forvetleri taraftarları çıldırtıyor. Sosyal medya dün çalkalandı

Forvetler ligde yine yokları oynuyor
Trabzon'da forvetler henüz golle tanışamadı. Ligde 7 hafta geçmesine rağmen Suk, N'Doye, Muhammet Demir, Sheydaev'in henüz golü bulunmuyor. Büyük umutlarla alınan Castillo'nun da henüz istenilen düzeyde olmaması taraftarı çıldırtıyor. Sosyal medyadaki taraftarı durumdan rahatsız.
Etiketler:
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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