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'a 2 maç ceza

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Herta Berlin karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Borussia Dortmund'un genç yıldızı , 2 maç ceza aldı.

Emre Mora 2 maç ceza
Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçında rakibi Sebastian Lanfkamp'a yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gören Dormund'un ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu , Almanya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ile cezalandırıldı.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 18:06
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