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Daha iyisini getirsinler

, “Eğer kulüp benden daha iyi bir hoca bulacağını düşünüyorsa yarın getirsinler” diye konuştu.

Daha iyisini getirsinler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Alanya maçından sonra önemli açıklamalar yaptı. Futbolculara sert mesajlar gönderen Hollandalı hoca, "Sorun ne biliyorum ama bunu kulüple paylaşacağım. Dışarıyla paylaşmak doğru değil. Bir çözüm bulmalıyız, böyle gitmez" dedi.

YİNE BİRİLERİ UYUMUŞ
Advocaat, "Eğer kulüp benden daha iyi bir hoca bulacağını düşünüyorsa yarın getirsinler. Ben buraya kendim için değil kulüp için geldim. Bu kadar basit" diyerek herkesi şaşırttı. Advocaat sözlerine şöyle devam etti: "Takım olarak berabere kaldık. İlk yarı iyiydik ama ikinci gol gelmedi. Aslında biraz sorun buydu, kontratakta gol yedik. Yediğimiz golde birileri uyuyordu. Çok ucuz bir gol oldu. Üzücü, hayal kırıklığı yaratan skor. Üst sıralara oynamak için kendi sahanızda kazanmalısınız"

TRİBÜNLERDEN AATIF TEPKİSİ
Uzun bir aradan sonra forma şansı bulan Aatif Chahechouhe beklenen performansı sergileyemedi. Faslı futbolcu sık sık hata yapınca tribünlerin de tepkisini çekmeye başladı. Morali çok bozulan Aatif Chahechouhe'nun maçın sonlarında topu ayağına aldığında riske girmeyerek basit oyması da dikkatleri çekti.

ÇERÇEVEYİ YİNE BULAMADI
Bu sezon isabetli şut çekmekte zorlanan Fenerbahçe dün de aynı özelliğini sürdürdü. 90 dakika boyunca Alanyaspor kalesine 12 şut gönderen Kanarya 4 kez çerçeveyi bulabildi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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