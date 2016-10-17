Cüneyt Çakır’a UEFA’dan görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim 2016 Salı günü Almanya'nın Leverkusen şehrindeki Bay Arena'da, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.