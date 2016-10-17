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Cimbom, Tofaş’ı Bursa’da son nefeste vurdu

Tofaş karşısında bir ara 21 sayı öne geçen , Daye’in son saniye basketiyle kazanabildi

Cimbom, Tofaş’ı Bursa’da son nefeste vurdu
Cimbom potada 2'de 2 yaptı. Galatasaray Bursa'da Tofaş'ı 82-80 yenerek ligde 2'de 2 yaptı. Cimbom rakibi önünde 1. periyodu 24-15 devreyi de 46-38 önde kapattı. 3. periyodu 71-59 önde geçen Sarı-Kırmızılılar oyunun son bölümünde zorlanmasına rağmen maçtan 82-80 galip ayrıldı. Sonuçlar: Best Balıkesir-Büyükçekmece: 77-80, Banvit-Darüşşafaka: 93-88.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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