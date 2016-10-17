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7. haftanın kapanışı: Antalya-Ç.Rize

Süper Lig’de haftanın kapanışı Antalya ile Ç.Rize arasında. 19.00’da başlayacak maçı Bülent Yıldırım yönetecek

7. haftanın kapanışı: Antalya-Ç.Rize
Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında bu gece saat 19.00'da Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

ANTALYA'NIN GALİBİYETİ YOK
SÜPER Lig'de henüz galibiyetle tanışamayanve son sırada bulunan Antalyaspor bu maçta 3 puanı hedefliyor. Haftalar ilerledikçe toparlanmaya başlayan Çaykur Rizespor ise 4 puan toplamış durumda.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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