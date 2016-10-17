7. haftanın kapanışı: Antalya-Ç.Rize

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında bu gece saat 19.00'da Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.



ANTALYA'NIN GALİBİYETİ YOK

SÜPER Lig'de henüz galibiyetle tanışamayanve son sırada bulunan Antalyaspor bu maçta 3 puanı hedefliyor. Haftalar ilerledikçe toparlanmaya başlayan Çaykur Rizespor ise 4 puan toplamış durumda.