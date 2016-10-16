  1. Fenerbahçe'ye ağır darbe

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor. Avni Aker Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı...

Trabzonsporun ilk 11i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet elde eden Trabzonspor, 7'nci hafta mücadelesinde bugün Avni Aker'de Akhisar Bld karşısında 3 puan alıp hem çıkışa geçmek, hem de taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetle camiada hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililerde tek hedef 3 puan olarak belirlendi. Bu arada Trabzonspor ile Akhisar bugün ligde 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta bordo-mavililerin 2, Akhisar'ın ise 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZON 11 GOL ATTI
Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti. Bordo-mavililer Akhisar ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Akhisar, Avni Aker'de bir maç kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına bu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.


İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Mehmet Ekici, Bero, Castillo, Suk.

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Miguel Lopes, Douglao, Kadir, Caner, Custodio, N'Guemo, Mervan, Ömer, Özer Hurmacı, Rodellega.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 18:37
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