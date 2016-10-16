Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet elde eden Trabzonspor, 7'nci hafta mücadelesinde bugün Avni Aker'de Akhisar Bld karşısında 3 puan alıp hem çıkışa geçmek, hem de taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetle camiada hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililerde tek hedef 3 puan olarak belirlendi. Bu arada Trabzonspor ile Akhisar bugün ligde 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta bordo-mavililerin 2, Akhisar'ın ise 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZON 11 GOL ATTI

Söz konusu karşılaşmalarda Akhisar 14, Trabzonspor 11 gol kaydetti. Bordo-mavililer Akhisar ile sahasında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Akhisar, Avni Aker'de bir maç kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına bu maçlarda 9 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü.





Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Mehmet Ekici, Bero, Castillo, Suk.Fatih, Miguel Lopes, Douglao, Kadir, Caner, Custodio, N'Guemo, Mervan, Ömer, Özer Hurmacı, Rodellega.