Trabzon kader virajında

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Trabzonspor 7. hafta maçında bu akşam Akhisar Belediye'yi konuk edecek. 19.00'da Avni Aker'de oynanacak maçı Cem Satman yönetecek.



SÜRPRİZLER OLACAK

Oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi alan ve düşme hattına yaklaşan Bordo-Mavililer bu akşamki karşılaşmaya kader sınavı olarak bakıyor. Trabzonspor bu akşam da kötü bir skor yaşarsa teknik direktör Ersun Yanal'ın koltuğu da ciddi şekilde sallanacak. Alınacak 3 puan ise camiayı yeniden kendine getirecek. Yanal'ın Akhisar Belediye önünde kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Fakat yerel basın bile bu akşamki 11'i tahmin etmekte bir hayli zorlanıyor.