Trabzon kader virajında

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Trabzonspor 7. hafta maçında bu akşam Akhisar Belediye'yi konuk edecek. 19.00'da AvniAker'de oynanacak maçı Cem Satman yönetecek.
SÜRPRİZLER OLACAK
Oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi alan ve düşme hattına yaklaşan Bordo-Mavililer bu akşamki karşılaşmaya kader sınavı olarak bakıyor. Trabzonsporbu akşam da kötü bir skor yaşarsa teknik direktör Ersun Yanal'ın koltuğu da ciddi şekilde sallanacak. Alınacak 3 puan ise camiayı yeniden kendine getirecek. Yanal'ın Akhisar Belediye önünde kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Fakat yerel basın bile bu akşamki 11'i tahmin etmekte bir hayli zorlanıyor.
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