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Tek tek zirveye

Kayseri önünde çok zorlanan Siyah- Beyazlılar ‘yedek kuvvet’ Ömer Şişmanoğlu ile güldü. Napoli sınavı öncesinde büyük moral depoladı...

Tek tek zirveye
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Beşiktaş rakibini 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi... Maça Siyah-Beyazlılar çok hızlı başladı. 7. dakikada Talisca'nın, Aboubakar'a ara pasla göndermek isteği topu ceza sahası önünde araya giren Mabiala uzaklaştırarak tehlikenin büyümesine izin vermedi. 17. dakikada Talisca'nın rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası önünden çektiği şut top kaleci Muammer'den sekerek Cenk Tosun'un önünde kaldı. Cenk'in vuruşunda da kaleciden dönen top kornere gitti.

ABOUBAKAR ZORU BAŞARDI
34. dakikada inanılmaz bir gol kaçtı. Sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Aboubakar'ın altıpas içinde çektiği şutta kaleci Muammer topu kornere çelerek gole engel oldu. 43. dakikada Caner Erkin'in ortasında kaleci Muammer topu yumruklarıyla uzaklaştırarak tehlikenin büyümesini engelledi.

MABIALA OYUNDAN ATILDI
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nakoulma'nın şutu üst direğe de çarparak auta çıktı. 67. dakikada Beşiktaş öne geçti. Beck'in kaleye vurmak istediği top, bomboş pozisyondaki Ömer Şişmanoğlu'nun önüne düştü. Ömer de topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1. 90+2. dakikada Kayserisporlu futbolcu Mabiala gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş 3 puanı aldı.
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