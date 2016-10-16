Şenol Güneş’ten baklava sürprizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Kayseri'de takımını ilginç bir diziliş ve sistemle oynattı. 4-4-2 sistemiyle takımını sahaya süren Güneş, kanat oyuncusu kullanmadan orta sahada baklava şeklinde bir diziliş kurgusu oluştudu. Bu sistem daha çok Fatih Terim'inGalatasaray'ın başına geldiği ilk yılları anımsattı. Ancak 2. yarının başında Aboubakar'ın yerine Quaresma oyuna girdi.
SAVUNMAYI DEĞİŞTİRMEDİ
Geçtiğimiz haftaya göre savunmayı değiştirmeyen Güneş, ön liberoda Atiba Hutchinson'ı oynatırken, orta saha kurgusunu Necip Uysal, Talisca ve TolgayArslan'dan oluşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.