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’ten baklava sürprizi

Beşiktaş’ı sahaya 4-4-2 sistemiyle ve kanat oyuncusu olmadan süren , orta sahada baklava şeklinde bir dizilişi tercih etti

Şenol Güneş’ten baklava sürprizi
Beşiktaş Teknik Direktörü Kayseri'de takımını ilginç bir diziliş ve sistemle oynattı. 4-4-2 sistemiyle takımını sahaya süren Güneş, kanat oyuncusu kullanmadan orta sahada baklava şeklinde bir diziliş kurgusu oluştudu. Bu sistem daha çok Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geldiği ilk yılları anımsattı. Ancak 2. yarının başında Aboubakar'ın yerine Quaresma oyuna girdi.

SAVUNMAYI DEĞİŞTİRMEDİ
Geçtiğimiz haftaya göre savunmayı değiştirmeyen Güneş, ön liberoda Atiba Hutchinson'ı oynatırken, orta saha kurgusunu Necip Uysal, Talisca ve Tolgay Arslan'dan oluşturdu.
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