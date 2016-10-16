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O iki kupayı da istiyorum

, “Şampiyonlar Ligi ve THY Avrupa Ligi kupasının bu salona geldiğini görmek istiyorum” "O zaman tüm Galatasaraylılar, kurucumuz sevgili Ali Sami Yen'i anarak 'Rahat uyuyun' diyebileceklerdir"

O iki kupayı da istiyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 111. kuruluş yılı etkinliklerinde, "Bir grup gencin hayali olarak kurulan Galatasaray, başarı öyküsü oldu. Tek arzumuz, geçmişte elde edilen başarıların çok daha ileriye taşınmasıdır. Mali bağımsızlığını kazanmış, tesisleri ve alt yapısıyla dünya standartlarını yakalamış bir Galatasaray hayal ediyorum. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi ve THY Avrupa Ligi kupasının bu salona geldiğini görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

O GÜN GELENE KADAR DURMAK YOK!
Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "O zaman tüm Galatasaraylılar, sevgili Ali Sami Yen'i anarak, 'İngilizler gibi toplu halde oynama, bir renge ve isme malik olma, Türk olmayan takımları yenme amacıyla kurduğunuz bu kulüp, bugün arzu ettiğiniz yerdedir. Rahat uyuyun.' diyebilecektir. O gün gelene kadar durmak yok, sadece çalışmak var"
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