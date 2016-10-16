Keskin nişancı

Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlurüzgarı esiyor... Siyah-Beyazlı takımda attığı kritikgollerle ön plana çıkmaya başlayangolcü yıldız dün de Kayseri'de takımınızafere taşıyan isim oldu. Bu sezon2 isabetli şut atan Ömer Şişmanoğlubu 2 şutu da gole çevirerek Kartal'ınzirvede yer almasında başrol oynayanisim oldu. Ömer Şişmanoğlu Karabüksporkarşılaşmasında ilk 11'deyer alırken takımının 1 golünü kaydetti.Kayserispor ile dün oynanankarşılaşmada da skor 0-0 devamederken oyuna giren ÖmerŞişmanoğlu attığı golle Beşiktaş'ın3 puan almasındabaşrol oynadı. BöyleceSiyah-Beyazlı takımınçok zorlandığı bir deplasmandamaçı çevirenfutbolcu oldu.
TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM Ömer maç sonrası sabah uyandığında gol atacağına dair içinde bir his olduğunu söyleyerek, "Arka direğe gittim. Top bana geldi ve golü attım. Antalyaspor forması giydiğimde Trabzonspor'a karşı 3 gol atmıştım. O sabah da böyle hissetmiştim. Cenk Tosun'un şutunda araya koşu yaptım. Top bana çarptı. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" ifadesini kullandı.
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