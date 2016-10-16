Keskin nişancı

Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu rüzgarı esiyor... Siyah- Beyazlı takımda attığı kritik gollerle ön plana çıkmaya başlayan golcü yıldız dün de Kayseri'de takımını zafere taşıyan isim oldu. Bu sezon 2 isabetli şut atan Ömer Şişmanoğlu bu 2 şutu da gole çevirerek Kartal'ın zirvede yer almasında başrol oynayan isim oldu. Ömer Şişmanoğlu Karabükspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alırken takımının 1 golünü kaydetti. Kayserispor ile dün oynanan karşılaşmada da skor 0-0 devam ederken oyuna giren Ömer Şişmanoğlu attığı golle Beşiktaş'ın 3 puan almasında başrol oynadı. Böylece Siyah-Beyazlı takımın çok zorlandığı bir deplasmanda maçı çeviren futbolcu oldu.



TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM

Ömer maç sonrası sabah uyandığında gol atacağına dair içinde bir his olduğunu söyleyerek, "Arka direğe gittim. Top bana geldi ve golü attım. Antalyaspor forması giydiğimde Trabzonspor'a karşı 3 gol atmıştım. O sabah da böyle hissetmiştim. Cenk Tosun'un şutunda araya koşu yaptım. Top bana çarptı. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum" ifadesini kullandı.



