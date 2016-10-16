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5. kez şampiyon!

Milli motosikletçi , 5 kez şampiyonluğunu ilan etti.

Kenan Sofuoğlu 5. kez şampiyon!
Milli motosikletçi , Dünya Supersport Şampiyonası'nda en yakın takipçisi Randy Krummenacher'in, sezonun İspanya'daki 11. ayağında yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 13:05
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