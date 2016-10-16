İçine yine Guiza kaçtı!

Beşiktaş’ın Kamerunlu forveti Aboubakar, 34. dakikada kaçırdığı golle taraftarı yine çıldırttı. Sosyal medyadaki taraftarlar, “Aboubakar’ın içine yine Guiza” kaçtı diyerek tepkilerini esprilerle gösterdiler
Beşiktaş taraftarı, Aboubakar'a ateş püskürüyor. Siyah-beyazlı takımda henüz gol atma başarısı gösteremeyen Kamerunlu futbolcu dün Kayseri'de de inanılmaz bir gol kaçırdı.
FRANSIZCA TERCÜMAN LAZIM Karşılaşmanın 34. dakikasında 100'de yüzlükgol pozisyonundan yararlanamayanAbobukar'a sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarlarıbüyük tepki gösterdi. İşte o tepkilerdenbazıları, "Sanırım Aboubakar'ın içine yineGuiza kaçtı... Bu goller nasıl kaçar" "Marcelobüyüktür 5 tane Aboubakar'dan" "Aboubakar,Almeida'dan daha kötü olabilir misin cidden ya?Koca kale dururken yerdeki kaleciye topu nişanladın.Marcelo'nun önünde kalsa goldü". Buarada Aboubakar'ın takımda hiç Fransızca konuşanolmadığı için formsuz olduğu öğrenildi.Kamerenlu golcü ileri derecede Fransızca konuşayorama takımda konuştuğu biri olmadığ içinzorlanıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdekigünlerde tecrübeli oyuncu için tercüman tutacağıbildirildi. Abobukar'ın Kayseri maçındansonra çok üzgün olduğu öğrenildi.
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