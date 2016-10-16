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İçine yine Guiza kaçtı!

Beşiktaş’ın Kamerunlu forveti , 34. dakikada kaçırdığı golle taraftarı yine çıldırttı. Sosyal medyadaki taraftarlar, “Aboubakar’ın içine yine Guiza” kaçtı diyerek tepkilerini esprilerle gösterdiler

İçine yine Guiza kaçtı!
Beşiktaş taraftarı, 'a ateş püskürüyor. Siyah-beyazlı takımda henüz gol atma başarısı gösteremeyen Kamerunlu futbolcu dün Kayseri'de de inanılmaz bir gol kaçırdı.

FRANSIZCA TERCÜMAN LAZIM
Karşılaşmanın 34. dakikasında 100'de yüzlük gol pozisyonundan yararlanamayan Abobukar'a sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları büyük tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları, "Sanırım Aboubakar'ın içine yine Guiza kaçtı... Bu goller nasıl kaçar" "Marcelo büyüktür 5 tane Aboubakar'dan" "Aboubakar, Almeida'dan daha kötü olabilir misin cidden ya? Koca kale dururken yerdeki kaleciye topu nişanladın. Marcelo'nun önünde kalsa goldü". Bu arada Aboubakar'ın takımda hiç Fransızca konuşan olmadığı için formsuz olduğu öğrenildi. Kamerenlu golcü ileri derecede Fransızca konuşayor ama takımda konuştuğu biri olmadığ için zorlanıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için tercüman tutacağı bildirildi. Abobukar'ın Kayseri maçından sonra çok üzgün olduğu öğrenildi.
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