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Hedefi 12’den vurdu

, Adanaspor’u Traore ve Zec ile mağlup ederek puanını 12 yaptı

Hedefi 12’den vurdu
Süper Lig'de , Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi ligde 12 puana ulaşarak çok önemli bir ivme kazandı.

ADANA 10 KİŞİ KALDI
Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada serbest vuruştan Razack Traore ve 35. dakikada Ermin Zec kaydetti. Adanaspor'un tek golü 82. dakikada (penaltı) Magaye Gueye'den geldi. Adanaspor'da Renan Foguinho 87. dakikada ikinci sarı karttan kınmızı kartla oyun dışında kaldı.
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