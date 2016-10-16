Hedefi 12’den vurdu

Süper Lig'de Karabükspor, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi ligde 12 puana ulaşarak çok önemli bir ivme kazandı.
ADANA 10 KİŞİ KALDI
Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada serbest vuruştan Razack Traoreve 35. dakikada ErminZec kaydetti. Adanaspor'un tek golü 82. dakikada (penaltı) Magaye Gueye'den geldi. Adanaspor'da Renan Foguinho 87. dakikada ikinci sarı karttan kınmızı kartla oyun dışında kaldı.
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