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Hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe dün son idmanını yaptı ve kampa girdi

Hazırlıklar tamamlandı
Bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Dick Advocaat dünkü son çalışmada baskı ve pres üzerinde durdu.

ÇOK HIRSLILAR
Hollandalı hoca ilk yarım saatte bulunacak gollerle işin erken bitirilmesini istiyor. Futbolcuların çok hırslı olması da dikkat çekti.
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