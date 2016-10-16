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Bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Dick Advocaat dünkü son çalışmada baskı ve pres üzerinde durdu.
ÇOK HIRSLILAR
Hollandalı hoca ilk yarım saatte bulunacak gollerle işin erken bitirilmesini istiyor. Futbolcuların çok hırslı olması da dikkat çekti.
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