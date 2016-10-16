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: Çok kritik bir galibiyet

Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu, “G.Birliği’ne deplasmanda şansımız tutmuyordu. Kritik bir galibiyet elde ettik. Mutluyuz” şeklinde konuştu.

Hakan Balta: Çok kritik bir galibiyet
G.Saray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Hakan Balta, G.Birliği galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Balta, "Ankara'da rakibimizi son yıllarda bir türlü yenemiyorduk. Dün bu şanssızlığımızı kırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.
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