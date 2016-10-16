Hakan Balta: Çok kritik bir galibiyet

G.Saray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Hakan Balta, G.Birliği galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Balta, "Ankara'da rakibimizi son yıllarda bir türlü yenemiyorduk. Dün bu şanssızlığımızı kırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.