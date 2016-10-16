Şenol Güneş Kayserispor karşısında her şeyin düşündükleri gibi gittiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Rakip sert oynadı. Hakem buna izin verdi. Burada ezildik. Sahayı kapatıp çabuk çıkmayı düşünüyorlardı. Biz sahaya oyunun başından itibaren kazanmak için çıktık ve bu galibiyeti hak ettik. Oyunun kontrolü hep bizim elimizdeydi" dedi.



EKSİKLİKLERİ VAR

Aboubakar ve Talisca'nın zaman zaman dalgalanmalar yaşayabileceğini ifade eden Güneş, "İkisi de genç ama eksikleri var. Biraz daha çalışmayla takıma katkı yapacaklar. Bunu yapmalarını bekliyorum" diye konuştu.