Galibiyeti hak ettik

Şenol Güneş Kayserisporkarşısında her şeyin düşündüklerigibi gittiğini söyledi. Tecrübeli hoca,"Rakip sert oynadı. Hakem buna izinverdi. Burada ezildik. Sahayı kapatıpçabuk çıkmayı düşünüyorlardı. Biz sahayaoyunun başından itibaren kazanmakiçin çıktık ve bu galibiyeti hakettik. Oyunun kontrolü hep bizim elimizdeydi"dedi.
EKSİKLİKLERİ VAR Aboubakar ve Talisca'nın zaman zaman dalgalanmalar yaşayabileceğini ifade eden Güneş, "İkisi de genç ama eksikleri var. Biraz daha çalışmayla takıma katkı yapacaklar. Bunu yapmalarını bekliyorum" diye konuştu.
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