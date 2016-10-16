Forma senin Van Persie

Sakatlığını tamamen atlatan ve kondisyon olarak da hazır duruma gelen Robin van Persie, Alanyaspor maçına ilk 11'de çıkacak. Hollandalı oyuncu bugüne kadar sarı-lacivertli formayı giydiği 35 maçta 17 gol atarken 4 asist yapmayı başardı. Robin van Persie toplam 95 şut çekip 42 isabet sağlarken %44 başarı oranı yakaladı. Yıldız forvet son iki sezonda Süper Lig'de oyuna sonradan girip en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Fenerbanhçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, dün Hollandalı yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kendisine iyi çalıştığını söyleyen Advocaat, "Yarın (bugün) forma senin. Tüm konsantrasyon ve gücünle bu maçı oynamanı istiyorum. Bu maç senin için yeni bir başlangıç olsun" dedi



GOLE ŞARTLANMA SAHADA GÜÇLÜ OL...

Van Persie'ye golün gecikmesi durumunda strese girmemesini ve disiplinden vazgeçmemesini söyleyen Advocaat, "Kendini mutlak olarak gole şartlandırma. Ama en güçlü oyununu sergile. Ben ve takım arkadaşların sana inanıyor. Puan kaybına tahammülümüzün olmadağı bir maça çıkıyoruz. Her maçımız final gibi" dedi.



SAKATLIKLAR ALPER'E YARADI

Teknik Direktör Advocaat, sakatlıkları bulunan Jeremain Lens ve Moussa Sow'un yokluğunda tercihini Alper Potuk'tan yana kullanacak. Hollandalı hoca, Ozan'ın boşluğunu ise sistemi değiştirerek dolduracak ve Van Persie'yi 10 numara olarak oynatacak.