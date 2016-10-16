Fener’in konuğu Alanya

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta, hakem Alper Ulusoy görev yapacak. Sarı- Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Lens, Ozan, Fernandao ve Salih Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.