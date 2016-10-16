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Fener’in konuğu Alanya

Puan kaybına tahammülü olmayan , bugün 16.00’da Aytemiz Alanyaspor’u Ülker Stadyumu’nda konuk ediyor. Maçı Alper Ulusoy yönetecek

Fener’in konuğu Alanya
Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta, hakem Alper Ulusoy görev yapacak. Sarı- Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Lens, Ozan, Fernandao ve Salih Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
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