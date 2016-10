Bruma attı Muslera tuttu

Cimbom kabusa son verdi... Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Galatasaray rakibini Başkent'te 5 yıl aradan sonra devirmeyi başardı. 8. dakikada Carole'ün soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa vuruşu az farkla direğin auta gitti. 13. dakikada Galatasaray hızlı çıktı. Yasin'in pasında Eren'in şutunu Hopf çıkardı. Dönen topu Bruma kafayla ağlara yolladı: 0-1. 26. dakikada Eren Derdiyok'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma'nın vuruşunda Hopf, golü ayaklarıyla önledi. 50. dakikada Selçuk kritik bölgede topu kaybetti. Stancu'nun şutu az farkla auta gitti. 54'te Selçuk Şahin'in kafa vuruşunu Muslera mükemmel kurtardı.



KALESİNDE ADETA DEVLEŞTİ

73. dakikada Aydın sağ çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Sert şutunu Uruguaylı kaleci kornere çeldi. 77. dakikada Khalili'nin müsait pozisyondu şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti. 81. dakikada Gençlerbirliği yine golle burun buruna kaldı. İrfan'ın uzak direğe plalesinde Muslera birkez daha kalesinde devleşti. 90+2'de Hopf'la karşı karşıya kaldı fakat kötü vurdu. Kalan dakikalarda skoru koruyan Galatasaray zor da olsa 3 puanı aldı.



BRUMA'DAN 6 GOLE KATKI

Attığı golle Galatasaray'a Başkent deplasmanında 3 puanı getiren Armindo Bruma müthiş performansını sürdürdü... Portekizli yıldız 7 maç sonunda 3 gol ve 3 asiste direkt olarak etki etmeyi başardı. Öte yandan Bruma maçın tek golü öncesi 77 metrelik müthiş bir depar attı. Genç yıldız bu hırsının ödülünü attığı golle almasını bildi.



3 PUAN ALTIN DEĞERİNDE

Galatasaray'a 3 puan kazandıran golü atan Bruma çok zor bir maçı kazandıklarını söyledi. Portekizli oyuncu, "3 puan altın değerinde. Burada 4 senedir kazanamıyorduk. Altın değerinde bir 3 puan aldık. Şampiyonluk yolunda devam ediyoruz. Gelecek hafta taraftarımızın karşısına çıkacağız. Her geçen hafta daha iyiye gidiyorum. Sneijder yoktu ama Eren olsun, Josue olsun diğer arkadaşlarım destek verdi" dedi.



NANDO'YU TEBRİK ETMELİYİZ

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, G.Birliği galibiyeti sonrasında Muslera'yı tebrik etti. Hollandalı hoca, "Nando 2. yarıda iyi bir performans gösterdi. Çok zor bir karşılaşmaydı. İyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.



JOUSE'Yİ ÇOK BEĞENDİM

Jouse'nin iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Hollandalı hoca, "Orta sahada spesifik bir görevi vardı. 2. devrede Podolski'yi koyarak daha ofansif oynamaya çalıştık. Önemli bir 3 puan. Herkesi kutluyorum" ifadesini kullandı.



SNEİJDER'İN YERİNE JOSUE İLK 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Antalyaspor maçındaki ilk 11'den sadece 1 farklı değişikliğe gitti. Başarılı hoca Hollanda Milli Takımı'ndan sakat dönen Sneijder'in yerine bu karşılaşmada Josue'yi ilk 11'de oynattı.



PODOLSKI KULÜBEDE

Podolski ise dünkü maça kulübede başladı. Bu arada Hollandalı teknik adam Yasin ile Sabri'ye yine ilk 11'de yer verdi.