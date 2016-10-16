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Başkent kabusunu bitirdi!

Başkent kabusunu Bruma bitirdi!
Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'la geçti... Sarı-Kırmızılılar böylece rakibini Başkent deplasmanında 5 yıl sonra yenmeyi başardı... 13. dakikada Bruma'nın golüyle öne geçen Cimbom, ilk yarının ortasında kontrolü rakibine bıraktı. İkinci yarıda Gençlerbirliği müthiş pozisyonlar yakalarken, kaleci Muslera gole izin vermedi. Rakibini çok zorlanmasına rağmen yenen Galatasaray puanını 17'ye çıkardı ve maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi.
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