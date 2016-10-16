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Arda Turan Çolak’ı yendi

Barcelona’lı Arda, Emre Çolak’lı Deportivo’yu 4-0 yendi

Arda Turan Çolak’ı yendi
İspanya Ligi'nde Barcelona, Deportivo'yu Rafinha (2), Suarez ve Messi'nin golleriyle 4-0 yendi. Arda Barça'da 90 dakika forma giyerken Emre Deportivo'da 56 dakika oynadı.
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