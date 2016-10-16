  1. Keskin nişancı
  2. Galibiyeti hak ettik

2’nci kez asist yaptı

Alman oyuncu 4 maçta 2. kez gol pası verdi

Andreas Beck 2’nci kez asist yaptı
Beşiktaş'ın Alman yıldızı geçen sezon Süper Lig'de 32 lig maçına çıkarken sadece 1 kez asist gerçekleştirmişti.

ÇIKIŞ SÜRECEK
Alman yıldız bu sezon ise sadece 4 karşılaşmada forma giydi. Beck bu maçlarda 2 asist yapmayı başardı. Andreas Beck maçtan sonra çok önemli bir deplasmanı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Yükselişimiz sürecek" ifadesini kullandı.
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