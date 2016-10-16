9 kişi Gaziantep puanı kurtardı!

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa ve Gaziantepspor'un buluşmasından gol sesi çıkmadı... Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. 55. dakikada Abdülkadir'in gördüğü kırmızı kartla Gaziantep 10 kişi kaldı. Konuk ekipte 90+1'de Rajtoral da atıldı. Fakat karşılaşma 0-0 sona erdi.