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46 maç sonra sarı kart gördü

Kanadalı orta saha oyuncusu tam 46 maç sonra maçı kartla tamamladı

46 maç sonra sarı kart gördü
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba, en anlamlı maçında sarı kart gördü. Siyah- beyazlı takımla dün 100. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 46 maç sonra sarı kart gördü. Centilmen futboluyla tanınan , sosyal medyadaki taraftarları da şaşırttı.
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