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Yenilgisizler düellosu

Ligde yenilgisi olmayan G.Birliği ile G.Saray bu gece saat 20.00’de Ankara’da kozlarını paylaşıyor. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek

Yenilgisizler düellosu
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanla dönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor.

BAŞKENT'TE NEFESLER KESİLECEK...
Başkent'teki karşılaşma yenilmezlerin düellosuna sahne olacak. Son mağlubiyetini, geçen sezonun 32. haftasında 1-0'lık skorla Beşiktaş karşısında alan Cimbom, daha sonra oynadığı 8 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Jan Olde Riekerink'in öğrencileri bu 10 maçlık seride 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Gençlerbirliği de Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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