Yenilgisizler düellosu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray bu akşam Gençlerbirliği'nekonuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet.Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanladönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor.
BAŞKENT'TE NEFESLER KESİLECEK... Başkent'teki karşılaşma yenilmezlerin düellosunasahne olacak. Son mağlubiyetini, geçen sezonun32. haftasında 1-0'lık skorla Beşiktaş karşısında alanCimbom, daha sonra oynadığı 8 Süper Lig, 1 TürkiyeKupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgiyüzü görmedi. Jan Olde Riekerink'in öğrencileri bu10 maçlık seride 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.Gençlerbirliği de Süper Lig'de bu sezon oynadığıilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlikalırken, hiç mağlubiyet yaşamadı.
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