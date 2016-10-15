Yenilgisizler düellosu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray bu akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan da 3 puanla dönüp, zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyor.



BAŞKENT'TE NEFESLER KESİLECEK...

Başkent'teki karşılaşma yenilmezlerin düellosuna sahne olacak. Son mağlubiyetini, geçen sezonun 32. haftasında 1-0'lık skorla Beşiktaş karşısında alan Cimbom, daha sonra oynadığı 8 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi. Jan Olde Riekerink'in öğrencileri bu 10 maçlık seride 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Gençlerbirliği de Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı.