Yazık oldu Efes’e

Anadolu Efes, Euroleague'deki ilk maçında Baskonia'ya deplasmanda 85-84 kaybetti. Temsilcimiz ilk 3 çeyreği önde bitirdiği maçın son bölümünü çok kötü oynayınca yenilgi kaçınılmaz oldu.
BARGNANI 23 SAYI ATTI
Maç başından sonuna dek büyük çekişme içinde geçti. İlk yarıyı 2 sayı farkla önde kapatan temsilcimiz, son çeyreğe de 5 sayı farkla önde girdikten sonra hücumda bir anda tıkandı. Son periyodun ilk 6 dakikasında sadece 3 sayı bulabilen Anadolu Efes, üstünlüğün Baskonia'ya geçmesine engel olamadı. Maçı bırakmayan temsilcimiz, Bargnani'nin uzun süre kenarda dinlendikten sornra ritmini kaybetmesini çok iyi değerlendirdi. Son saniyelere 84-84 eşitlikle girildi. Baskonia adına Shengelia bitime 4.9 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayıyla takımını 85-84 öne geçirdi. Efes son hücumu değerlendiremeyince kazanan İspanyol ekibi oldu. Temsilcimizde en skorer oyuncu 16 sayıyla Derrick Brown oldu. Cedi Osman ve Cotton 13'er sayı üretti. Baskonia'da Bargnani 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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