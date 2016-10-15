Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig'deki 18 takımın kulüp başkanları ve yöneticileri TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Yapılan toplantıda 'Yayın İhalesi Komisyonu 2016 Medya Yayın Hakları İhalesi Sunumu' gerçekleştirildi. Haziran 2017'de sona erecek olan Spor Toto Süper Lig ihalesi 25 Kasım ayında yapılacak. Toplantıda kulüp temsilcileri de söz alırken beklentiler üzerinde duruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ihale ile ilgili beklentilerini önceki akşam A Spor'da katıldığı programda dile getirmişti. Yıldırım Demirören, bu beklentisini bu topantıda da yeniledi.
YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLİYORUZ
Türk futbolunun marka değerinin arttığının altını çizen Yıldırım Demirören, A Spor'da katıldığı ve büyük ilgi gören programda "Bizim beklentimiz 600 milyon dolar civarında. Yani yüzde 50 oranında bir artış bekliyoruz. Futbolumuzun şu anki değeri arttı. Birlik ve beraberlik futbolun marka değerine değer kattı" ifadelerini kullanmıştı.
HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, büyük beklenti içinde olduğu yeni yayın dönemi ihalesi için tüm adımların şeffaflık içerisinde yürütüleceğini belirtti. Demirören, ihaleye 5 firma dışında 1 yabancı firmanın daha müracaat ettiğini açıkladı.
Rekor ihale için geri sayım
Yıldırım Demirören 25 Kasım’da yapılacak yayın ihalesi öncesinde, “Beklentimiz 600 milyon dolar” dedi. 5 firma dışında 1 yabancı firma daha müracaatta bulundu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig'deki 18 takımın kulüp başkanları ve yöneticileri TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Yapılan toplantıda 'Yayın İhalesi Komisyonu 2016 Medya Yayın Hakları İhalesi Sunumu' gerçekleştirildi. Haziran 2017'de sona erecek olan Spor Toto Süper Lig ihalesi 25 Kasım ayında yapılacak. Toplantıda kulüp temsilcileri de söz alırken beklentiler üzerinde duruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ihale ile ilgili beklentilerini önceki akşam A Spor'da katıldığı programda dile getirmişti. Yıldırım Demirören, bu beklentisini bu topantıda da yeniledi.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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