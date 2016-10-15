Vodafone’dan 6. ay coşkusu

Vodafone, Beşiktaşlılar'ın 2.5 yıl süren hasret sonunda kavuştuğu Vodafone Arena'nın açılışının 6. ay dönümünde duygu dolu bir sürprize imza attı. Gerçek taraftar hikâyelerinden oluşan "Çok Bekledik Be Abi!" reklam filmi yeniden yayınlanırken, Twitter'ın 'Moments' özelliğiyle stadın açılışından bu yana paylaşılan en özel fotoğraf ve postlar da taraftarlara nostalji yaşattı.