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: Ağızları açık kalacak!

Veli Kavlak: Ağızları açık kalacak!
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Veli Kavlak önemli açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Haftaya Çarşamba koşmaya başlayacağım. Çok çalıştık, bazen olmadı ama hiçbir zaman pes etmedim pes de etmeyeceğim. Zamanı geldiğinde her şeyi açıklayacağım. O zaman insanların ağızları açık kalacak" dedi.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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