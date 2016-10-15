Ve Usta olaya el koydu

Trabzonspor yönetimi yarın oynanacak Akhisar Belediyespor maçı öncesi oyuncuların moralini daha da artırmak için henüz günü gelmemesine rağmen bu ayki alacakları olan 10 milyon TL'yi hesaplarına yatırdı. Süper Lig'deki kabus dolu günleri geride bırakmak isteyen Trabzonspor'da yönetim kurulu taşın altına elini koydu. Erken gelen ödeme karşısında şaşıran futbolculara teknik direktör Ersun Yanal, "Yönetim sezon başında verdiği tüm sözleri yerine getiriyor. Şimdi sıra sizde. Hem taraftarlarımızın hem de yönetimin yüzünü güldürün" diyerek, oyuncularına jeste galibiyetle karşılık vermeleri gerektiğini belirtti. Futbolcular da hocalarına söz vererek, "Şimdi sıra bizde. Taraftarı sevindireceğiz" dedi.



OYUN OLARAK SAHAYA NASIL YANSIYACAK?

Bordo-Mavili yönetim kurulunun taraftarın yüzünü güldürmek için futbolculara yaptığı jest Akhisar Belediye maçında sahaya oyun olarak nasıl yansıyacak şimdiden büyük merak konusu. Hemen her fırsatta, Trabzonspor'un ekonomik anlamda iyi yolda olduğunu dile getiren Başkan Muharrem Usta'nın devre arasında yapacağı transfer hamlelerini de taraftarlar büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.