Van Persie’ye halay dersleri!

Sakatlığı atlatınca ve form tutmaya başlayınca neşesi yerine gelen Robin Van Persie'nin antrenmanda çetkiği halay olay oldu. Şener ile birlite halay çeken RVP, zaman zaman yaptığı acemice hareketler nedeniyle gülüşmelere sebep oldu ve herkesi eğlendirdi.